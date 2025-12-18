В Ярославской области 80% памятников культуры в неудовлетворительном состоянии

В регионе насчитывается около 5 тыс. объектов культурного наследия

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Около 5 тыс. объектов культурного наследия насчитывается в Ярославской области, и 70-80% из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

Ярославская область входит в число восьми регионов-пилотов, где идет работа по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

"В регионе из примерно 5 тыс. памятников 70-80% находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы последовательно и комплексно меняем эту ситуацию. С конца 2024 года подано 190 исков об изъятии объектов у собственников, которые не исполняют свои обязательства по содержанию имущества. Суд уже удовлетворил 39 из них", - написал глава региона.

После изъятия памятники реализуют на публичных торгах. Для инвесторов, готовых вложиться в их восстановление, предусмотрена возможность получить кредит на льготных условиях под 9% годовых. "По пилотному проекту проданы здание Присутственных мест, лавка и пивная Белова, флигель на Советской улице в Ярославле и "Зимин двор" в Угличе. Также на торгах реализованы и другие исторические здания, например, дом Бухарина в Ярославле или дом Попова в Мышкине. Завершается обследование почти 230 бесхозяйных объектов, 85 из них уже изъяты в казну области для последующей продажи", - пояснил Евраев.

В Ярославской области продолжается практика переезда органов власти из исторических зданий в центре города в "Правительственный квартал". Продажа двух зданий - на площади Челюскинцев и улице Советской - принесла в бюджет региона 99,5 млн рублей. "Таким образом, наша стратегия включает два ключевых направления: сохранение исторического наследия через привлечение частных инвестиций и повышение доходности региональной собственности. Оба подхода работают на общую цель - экономическое развитие области", - добавил губернатор.