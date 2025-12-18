Эксперт Галстян: дети с диабетом I типа в РФ обеспечены системами мониторинга глюкозы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сахарный диабет I типа диагностирован в России почти у 61,7 тыс. детей в возрасте 2-17 лет, по состоянию на 1 октября текущего года все они обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Об этом сообщил ТАСС руководитель экспертного центра "НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова" Минздрава России, член-корреспондент РАН Гагик Галстян.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов сообщила о том, что датчики мониторинга глюкозы не выдают пациентам из-за пробела в нормативных актах.

"На сегодняшний день благодаря реализации Федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", некоторые категории пациентов с сахарным диабетом полностью обеспечиваются средствами непрерывного мониторинга глюкозы из федерального бюджета: это дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно, на 01.10.2025 года это - 61 699 человек, беременные женщины с сахарным диабетом 1 типа, с сахарным диабетом 2 типа, с гестационным сахарным диабетом на 01.10.2025 года - это 53 016 человек", - сказал он.

Врач отметил, что у взрослых пациентов с сахарным диабетом основным методом самоконтроля является использование индивидуальных глюкометров с тест-полосками. Применение СНМГ же рассматривается как дополнительный способ мониторинга. Он является целесообразным при невозможности достижения целевого уровня гликированного гемоглобина ниже 7,5%, при частых или тяжелых эпизодах гипогликемии, при нарушении распознавания гипогликемии, а также высокой вариабельности независимо от уровня гликированного гемоглобина.