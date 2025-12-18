В Челябинской области на участке трассы М-5 ограничили движение автобусов

Причиной стал снегопад

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Снегопад стал причиной для введения временного ограничения движения автобусов и большегрузов на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Челябинской области. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

"С 22:00 (20:00 мск) вводится временное ограничение движения автобусов, маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на междугородных и пригородных маршрутах, большегрузного транспорта на участке автодороги М-5 "Урал" от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной для ограничения стали снегопад, снежный накат, рыхлый снег. Ограничение предполагается отменить ориентировочно в 10:00 (08:00 мск) 19 декабря.