Шойгу назвал "ужасающие цифры" о тратах на контроль и надзор в РФ

На содержание надзорных органов тратится в шесть раз больше денег, чем на ликвидацию последствий стихийных бедствий, заявил секретарь Совета безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу раскритиковал контрольно-надзорную систему, действующую в стране. Он считает ужасающим тот факт, что на содержание надзорных органов тратится в шесть раз больше денег, чем на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

"Ужасающие цифры: 334 млрд [рублей] мы тратим на содержание надзорных органов и 45 - на ликвидацию последствий стихийных бедствий. В шесть раз меньше!" - сказал Шойгу на заседании научно-экспертного совета СБ РФ.

Секретарь СБ привел несколько примеров неэффективности контрольно-надзорной деятельности. "До каких пор будем выплачивать компенсации пострадавшим в зоне затопления? Ни один надзорный орган не ищет того архитектора, который отвел землю на постоянно затапливаемой территории. Он ответил за это? Разве это надзор?" - поинтересовался Шойгу. Среди других примеров - постройка населенных пунктов без достаточного учета сейсмической опасности; теплиц, отапливаемых углем и наносящих ущерб окружающей среде; контроль за работой оборудования на сложных технических объектах.

"С 2020 года в РФ проведена большая работа по реформированию контрольно-надзорной деятельности и системы обязательных требований. Однако в этой сфере сохраняется немало проблем, оказывающих негативное влияние на развитие экономики, инвестиционный климат, доверие населения к органам государственной власти", - подчеркнул секретарь СБ.

Он напомнил, что "состоялся доклад секретаря СБ президенту РФ о состоянии надзорной деятельности, о том количестве надзорных органов, которые существуют в нашей стране, их численном составе, о том, за чем надзираем". "Проще было сделать доклад о том, за чем не надзираем, он бы был намного короче", - заметил секретарь Совбеза.

По его словам, цель нынешнего заседания - выявить проблемы в работе системы и предложить пути совершенствования. Шойгу уверен, что следует уделить особое внимание аудиту безопасности.

Шойгу также считает необходимым запросить доклады от Минздрава и Роспотребнадзора о том, как учтен опыт пандемии коронавируса. "Если завтра придет очередная беда, мы должны знать, что мы готовы", - пояснил он.