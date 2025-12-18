Собянин: в Москве почти 1,4 тыс. км воздушных линий убрали под землю за 10 лет

Мэр столицы подчеркнул, что нависающие провода перестали портить облик города

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. км воздушных линий убрали в Москве в трубы под землей за 10 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Чистое небо": за 10 лет убрали под землю больше 1 350 км воздушных линий. Благодаря этому Москва буквально преобразилась - нависающие провода перестали портить облик города. Сначала мы привели в порядок знаковые улицы в центре. Потом взялись за объекты в других округах и вылетные магистрали", - написал мэр.

Он отметил, что в этом году работы прошли на Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории ОК "Лужники" и других объектах.

"Кроме эстетического эффекта, у проекта есть и важная практическая польза: провода размещают под землей в трубах. К ним есть удобный доступ через кабельные колодцы - для ремонта и подключения новых линий; кабели защищены от неблагоприятных погодных условий, что увеличивает срок эксплуатации сетей; расширяются возможности для оказания экстренной помощи - санитарные вертолеты могут приземлиться даже на узких улицах", - пояснил Собянин.