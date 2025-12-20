Навроцкий распорядился убрать переговорный стол из президентского дворца

Польский лидер в момент вынос стола, за которым решалась судьба страны в 1989 году, отметил, что в это мгновение в республике "закончился посткоммунизм"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Круглый стол", за которым в феврале - апреле 1989 года прошли переговоры между властями Польской Народной Республики и представителями оппозиционного движения "Солидарность", перенесут из президентского дворца в Варшаве в Музей истории Польши. Об этом сообщила канцелярия польского президента.

"В президентском дворце начался процесс переноса "круглого стола" в Музей истории Польши", - написала канцелярия в X. К публикации прикреплено короткое видео, на котором видна подготовка к транспортировке "круглого стола" с участием президента Кароля Навроцкого. Он подчеркнул, что в это мгновение "в Польше закончился посткоммунизм". "О нем ["круглом столе"] надо помнить, но не отдавать дань уважения в президентском дворце", - отметил Навроцкий.

Знаменитый "круглый стол" был организован в Варшаве с 6 февраля по 5 апреля 1989 года, в нем приняли участие представители властей Польской Народной Республики и лидеры оппозиционного движения "Солидарность". По его итогам стороны договорились о проведении первых демократических выборах в Сейм (нижнюю палату парламента) и Сенат, учреждении института президента и легализации "Солидарности".