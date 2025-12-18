В самом крупном городе Ингушетии проведут первую зимнюю праздничную ярмарку

Мероприятие пройдет с 26 по 28 декабря

МАГАС, 18 декабря. /ТАСС/. Первую в Ингушетии зимнюю праздничную трехдневную ярмарку проведут в самом крупном городе республики - Назрани. В рамках нее ремесленники представят изделия, сделанные своими руками, а завешаться каждый вечер будет посиделками у костра, рассказал ТАСС мэр города Руслан Оздоев.

"В преддверии Нового года мы проведем в Назрани зимнюю городскую ярмарку - пространство, где жители и гости города смогут почувствовать настоящую атмосферу праздника и тепла. В течение трех дней, с 26 по 28 декабря, у центральной елки соберутся местные предприниматели и мастера, которые представят изделия ручной работы и авторские угощения. Особый акцент мы сделали на ремесленниках: керамисты, мастера по текстилю, макраме, изготовлению свечей, мыла и декоративных изделий привезут вещи, созданные с душой и в единой зимней стилистике", - сказал Оздоев.

По его словам, гостей ярмарки будет ждать также и гастрономическая часть - на открытом огне будут готовить блины, а профессиональный бариста сварит безалкогольный горячий глинтвейн для всех желающих.

"Все товары - от упаковки до оформления стендов - будут отражать сезонный характер ярмарки: теплые цвета, пряные ароматы, зимние мотивы. Для детей предусмотрены развлечения, включая аквагрим, а для взрослых - вечерние посиделки у костра, живое общение и уютная атмосфера. Мы хотим, чтобы эта ярмарка стала не просто торговой площадкой, а местом встречи, отдыха и хорошего настроения для всей семьи, а также возможностью поддержать местных производителей и творческих людей", - заключил мэр.

Он также добавил, что в этом году главная городская елка будет установлена не у Дворца культуры, а в самом центре города - на площади Согласия.