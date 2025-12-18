В ДНР появится два новых региональных партийных проекта "Единой России"

Их направлениями станут поддержка детей и благоустройство

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Донецкое региональное отделение "Единой России" запустит два новых партийных проекта по поддержке детей и благоустройству населенных пунктов, сообщил глава республики Денис Пушилин в видеообращении к участникам V конференции реготделения.

"Донбасс - одна большая семья, поэтому запускаем два новых региональных партпроекта. В рамках проекта "Дети Донбасса" мы должны усилить заботу о детях, вернуть им мир и чувство безопасности. Его возглавит Елена Никитина", - сказал Пушилин.

Он добавил, что второй проект, который будет курировать руководитель регисполкома ЕР Алексей Муратов, посвятят благоустройству. Советник главы ДНР Елена Никитина отметила, что проект "Дети Донбасса" включит направления по восстановлению учреждений образования, спорта, культуры, детских и спортивных площадок, усилению безопасности детей на учебе и отдыхе, профориентации школьников, а также отдыху и оздоровлению.