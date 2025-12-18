Внучка главы Смерша считает парадоксом, что ее дед еще числится преступником

По мнению Юлии Куракиной, реабилитация Виктора Абакумова является признанием его заслуг

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Внучка бессменного руководителя Смерша генерал-полковника Виктора Абакумова Юлия Куракина считает парадоксом, что создатель самой эффективной спецслужбы времен Великой Отечественной войны до сих пор считается преступником, хотя семья долгие годы добивается его реабилитации. Об этом она сказала на пресс-конференции "Ко Дню работника органов безопасности: наследники героев Смерш в преддверии Дня военной контрразведки и Дня работника органов безопасности.

"Сегодня, как никогда, мы видим парадокс. С одной стороны, это героизация его дела, высокая оценка его работы. По телевидению идут фильмы, сериалы, выходят книги, где Смерш, его сотрудники показаны символом высокой эффективности, самоотверженности. Образ военного контрразведчика стал частью современного патриотического движения. Мы все чаще и чаще слышим "верните Смерш", - отметила она.

"С другой стороны, до сих пор мы сталкиваемся с правовым парадоксом. Руководитель, который вывел эту службу на легендарный уровень, до сих пор числится преступником. Разве это не абсурд, который должен быть преодолен?" - отметила она.

По ее мнению, реабилитация Абакумова, расстрелянного в 1954 году под Ленинградом - это признание его заслуг в соответствии с той реальной исторической ролью, "которую и массовое сознание, и официальные документы уже признали о самом больном для нашей семьи".

"Когда арестовали дедушку (в апреле 1951 года - прим. ТАСС), вместе с ним арестовали и мою бабушку, и моего отца, которому на тот момент было всего несколько месяцев. Первые свои годы он [сын Абакумова] провел в тюрьме. Попав туда младенцем, несколько лет жил в этих безликих каменных стенах", - отметила она.

По ее словам, ее отец стал известным врачом и много лет он занимался вопросами реабилитации деда, которыми и сейчас продолжает заниматься семья.

Реабилитация Абакумова

По ее словам, все упирается "в юридический парадокс, который продолжается десятилетиями". По вынесенному в 1954 году приговору Абакумову вменялась 58-я статья УК РСФСР (контрреволюционная деятельность) с приговором к высшей мере наказания - смертной казни, с конфискацией имущества. В 1994 году дело пересмотрели, его действия были переквалифицированы на статью о воинских должностных преступлениях. "То есть признали, что он не является изменником Родины, не является террористом, не является участником антигосударственного заговора. При этом мера наказания осталась прежней - смертная казнь и конфискация имущества. В 1997 году дело опять пересмотрели. Меру наказания поменяли на 25 лет лишения свободы с исключением наказания в виде конфискации имущества", - напомнила она.

Но срок привлечения к уголовной ответственности по статье за воинские преступления к тому времени давно истек. "То есть обвинение было предъявлено человеку, которого уже давно не было в живых. И, как известно, в таком случае дело могло расследоваться только для реабилитации или для немедленного прекращения, чего сделано не было", - отметила она.

По ее мнению, реабилитация Абакумова - это признание непреложного принципа о том, что закон должен быть логичным, последовательным, побеждать в любой исторической перспективе, торжествовать, даже если на это уходят десятилетия, быть сильнее времени и политической конъюнктуры.

"Виктор Семенович Абакумов - не абстрактная историческая фигура. Это человек, который в самые критические годы возглавлял военную контрразведку. Организация Смерш под его руководством стала синонимом эффективности, жертвенности и абсолютной преданности в условиях, когда цена ошибки измерялась тысячами жизней на фронте", - подчеркнула она.

"Да, безусловно, он был очень жестким, строгим. А как иначе выстроить эффективную работу в столь сложных условиях? Но вместе с тем он был чутким, он был внимательным к своим подчиненнным", - добавила она.