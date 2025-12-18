ГД ввела штрафы за обслуживание sim-карт, оформленных после самозапрета

Изменения касаются Кодекса РФ об административных правонарушениях

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для операторов связи за оказание услуг связи абоненту по sim-картам, подключенным сверх установленного законом лимита или после оформления абонентом самозапрета на sim-карты.

Изменения касаются Кодекса РФ об административных правонарушениях. Устанавливается штраф за оказание оператором связи услуг абоненту, если сведения о нем не были подтверждены, если абоненту выдано больше положенного количества sim-карт (20 sim-карт для граждан, 10 - для иностранцев), если абонент установил самозапрет на оформление sim-карт, в размере от 30 до 50 тыс. рублей на должностных лиц, от 300 до 500 тыс. рублей - на юрлиц. Такие же штрафы предусмотрены за непредоставление информации и/или передачу недостоверной информации оператором связи в государственную информационную систему мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи.

Также штрафы предусмотрены за предоставление серверов провайдерами, которые не включены в соответствующий реестр: для граждан от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 до 500 тыс. рублей, для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей. Ответственность вводится для операторов государственных информационных систем за использование серверов провайдеров, который не включены в соответствующий реестр. Для должностных лиц штраф установлен в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрилиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также операторы связи могут быть оштрафованы за непредоставление в Роскомнадзор информации, позволяющей идентифицировать устройства и оборудование пользователей интернета на территории России, или за предоставление ложной информации. Размер штрафов за такое нарушение для должностных лиц составит от 15 до 30 тыс. рублей, для ИП - от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение может грозить штрафом от 30 до 50 тыс. рублей, от 60 до 100 тыс. рублей, от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей соответственно.

Кроме того, устанавливается ответственность для владельцев точек обмена трафиком за неисполнение обязанностей по установке средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности, функционирования интернета, либо за несоблюдение условий их установки. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.