В Великом Устюге экстренно организовали переправу на катерах МЧС

Они будут перевозить людей, продукты первой необходимости и медикаменты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заречную часть Великого Устюга Вологодской области свяжут с "большой землей" с помощью катеров на воздушной подушке. Они будут перевозить людей, продукты первой необходимости и медикаменты до тех пор, пока не заработает обычная ледовая переправа через Северную Двину, она откладывается из-за теплой зимы, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Заречная сторона Великого Устюга оказалась оторвана от "большой земли" - магазинов, аптек и учреждений здравоохранения. Поручил главе Великоустюгского округа Игорю Быкову организовать перевозку людей, доставку продуктов и медикаментов с помощью катера на воздушной подушке. Он будет курсировать до тех пор, пока лед на реках Сухоне и Северной Двине не встанет. Необходимо заключить соответствующее соглашение с МЧС, выделить средства из местного бюджета с последующей компенсацией этих расходов из бюджета области", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул губернатор на оперативном совещании правительства региона, сроки классической зимы смещаются примерно на месяц, это подтверждают и синоптики. По словам Быкова, больше недели наблюдались неблагоприятные погодные условия, шуга на реке, строительство обычной ледовой дороги значительно задерживается.

Первоначально глава муниципалитета озвучил время работы переправы на катерах - один час утром с 7:30 до 8:30 и два часа вечером с 16:00 до 18:00, но губернатора этот график не устроил.

"Работа переправы должна быть обеспечена в полном объеме в светлое время суток. График движения должен быть максимально удобен для жителей, поэтому катер будет курсировать с 07:30 [мск] до 18:00 ежедневно, включая выходные дни. Необходимо предусмотреть возможность экстренных выездов до того момента, пока на реках не встанет лед", - поручил глава региона.