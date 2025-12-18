В Ульяновской области в 15 школах приостановили работу из-за ОРВИ

С 8 по 14 декабря среди населения региона зарегистрировано 8 708 случаев заболевания

УЛЬЯНОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. В Ульяновской области 15 школ закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения и воспитания региона.

"Приостановлена образовательная деятельность по ОРВИ в 15 школах в Ульяновском, Инзенском, Новоспасском, Мелекесском, Сурском, Павловском районах, а также в Ульяновске", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, по последним данным, в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты на карантин 422 класса в 77 школах в 13 муниципальных образованиях. В их числе Базарнозысганский, Барышский, Инзенский, Мелекесский, Новомалыклинский, Новоспасский, Павловский, Радищевский, Старомайнский, Сурский, Ульяновский районы, города Димитровград и Ульяновск.

По последним данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в период с 8 по 14 декабря среди населения Ульяновской области зарегистрировано 8 708 случаев заболевания ОРВИ и гриппа (интенсивный показатель 81,84). Недельный показатель заболеваемости ниже эпидемического порога по совокупному населению на 16,76%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 31,55%.

"В г. Ульяновске на прошедшей неделе зарегистрировано 6 869 случаев заболевания ОРВИ и гриппом (интенсивный показатель на 10 тыс. населения - 112,3), что ниже недельного эпидпорога на 10,44%. Наблюдается тенденция к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении ведомства.