В Ленобласти узаконят деятельность гостевых домов

Владельцы такого бизнеса смогут официально предоставлять жилье туристам только после регистрации в реестре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Деятельность гостевых домов в индивидуальных жилых домах Ленинградской области легализуют. Владельцы такого бизнеса смогут официально предоставлять жилье туристам только после регистрации в реестре, рассказали на Совете представительных органов муниципальных образований в Законодательном собрании региона.

"Владельцам необходимо будет пройти классификацию, иными словами, самооценку, и внести сведения о доме в единый федеральный реестр классифицированных средств размещения", - рассказала председатель Комитета по культуре и туризму Ленобласти Ольга Мельникова.

По данным сервиса "Авито недвижимость", Ленинградская область сейчас находится в топ-5 регионов России по суточному бронированию.

"Словосочетание "гостевой дом" в объявлениях встречается очень часто. Принятие областного закона дает возможность легализовать рынок и повысить доверие туристов к тем услугам, которые предоставляют гостевые дома в Ленобласти. Это путь к наведению порядка в туристической отрасли", - сказала Мельникова.

Что считать гостевым домом

Гостевой дом - индивидуальный жилой дом или часть дома, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома. Под частью индивидуального жилого дома понимается часть строения с отдельным входом на земельный участок.

"У гостевого дома может быть только один владелец. Другими словами, двух гостевых домов у одного собственника быть не может. Если на одном земельном участке расположено два дома, которые называют себя гостевыми, у них всегда два собственника. Если у дома несколько собственников, необходимо официальное согласие всех собственников этого дома", - пояснила Мельникова.

Гостевые дома могут размещаться только на участках типа ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), ЛПХ (личное подсобное хозяйство) или в садоводствах. В одном гостевом доме не должно быть более 15 комнат для размещения. Одновременно там не могут проживать более 45 гостей. Площадь комнат от 9 кв. м, но не менее 6 кв. м на одного человека. Также необходимо обязательное оснащение дома горячей и холодной водой, отоплением, вентиляцией, датчиками дыма и огнетушителем. В гостевом доме должен быть санузел, обеспечен доступ в интернет, подготовлена бесплатная питьевая вода для гостей и помещение для приема пищи.

"Что касается услуг гостевого дома, это встреча гостей, информирование о правилах проживания, регулярная уборка комнат и общих помещений, а также смена постельного белья и полотенец", - резюмировала Мельникова.

Успеть до 1 января

После регистрации в реестре гостевому дому будет присвоен уникальный ID-номер. Это позволит владельцу бизнеса размещать объявления о предоставлении услуг во всех туристических агрегаторах России. Те, кто не зарегистрируется до 1 января 2026 года, будут автоматически исключены из них.

Представителям органов самоуправления после обсуждения этого вопроса было дано поручение помочь собственникам гостевых домов с оформлением документов, особенно в части указания правильного назначения земли.