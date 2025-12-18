Мишустин исполнит новогодние мечты трех юных участников "Елки желаний"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в традиционной новогодней акции "Елка желаний". Председатель правительства в этом году исполнит мечты трех юных россиян.

Глава кабмина снял с елки, установленной в Доме правительства, три шарика с детскими мечтами. Один из них - десятилетний Саша. Мальчик живет в Краснодарском крае, очень интересуется физикой, астрономией, инженерными разработками и даже сам создает модели. Юный исследователь хочет стать инженером-конструктором и мечтает о конструкторе. "Саша, обязательно найдем конструктор", - пообещал Мишустин.

Выполнит премьер-министр и желание еще одного маленького жителя Краснодарского края - одиннадцатилетнего Миши. Миша тоже очень любит конструкторы и технику, он второй год занимается робототехникой и недавно открыл для себя новое направление - 3D-моделирование. В подарок мальчик хочет получить собственный 3D-принтер.

Еще одна участница акции, чью новогоднюю мечту исполнит Мишустин - четырнадцатилетняя Маргарита из Луганской Народной Республики. Маргарита - призер региональных соревнований по легкой атлетике и восточным танцам, а еще увлекается рисованием и рукоделием: шьет, вяжет, вышивает. Совсем недавно она заинтересовалась дизайном одежды и мечтает о термопрессе - устройстве для переноса графических элементов, текстов и декоративных деталей на различные поверхности.

"Ребята, обязательно пригласим вас всех в Москву, договоримся, когда это сделать удобно. А пока, пользуясь случаем, хочу поздравить вас, ваши семьи с наступающим Новым годом. До встречи", - обратился Мишустин к ребятам.