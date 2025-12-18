Внучка главы Смерша: Абакумов выступал за снижение уровня репрессий при Сталине

Юлия Куракина напомнила, что он "умел превращать обычный документ в инструмент стратегического воздействия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Возглавлявший военную контрразведку Смерш, бывший заместителем Иосифа Сталина как наркома обороны СССР Виктор Абакумов еще в предвоенные годы выступал за снижение уровня репрессий. Об этом сообщила внучка Абакумова Юлия Куракина на пресс-конференции "Ко Дню работника органов безопасности: наследники героев Смерш", прошедшей в преддверии Дня военной контрразведки и Дня работника органов безопасности.

Она напомнила, что ее дед "умел превращать обычный документ в инструмент стратегического воздействия". "И в том числе благодаря докладам его отдела (с 29 сентября по 5 декабря 1938 года Абакумов служил во 2-м отделе (секретно-политический) ГУГБ НКВД СССР - прим. ТАСС) руководство принимало судьбоносные решения для всего нашего народа, в том числе о снижении репрессивной политики", - отметила она.

По ее словам, как бы сейчас это странно для некоторых ни звучало, очень показателен период его службы начальником управления НКВД по Ростовской области [с декабря 1938 года по февраль 1941-го]. "Он занимался реабилитацией незаконных осужденных, а также улучшением условий существования в тюрьмах арестованных, что характеризует его не как человека, который был склонен к репрессиям, а наоборот, как человека, который склонен был бороться с этим пагубным явлением", - заметила она.

Она напомнила, что Абакумов, имея официально четыре класса образования, совершил стремительный взлет от рядового бойца до руководителя самой эффективной спецслужбы Второй мировой войны, начав руководить Смершем в 35 лет, стал самым молодым заместителем наркома обороны Иосифа Сталина, а после реорганизации Смерша стал министром госбезопасности СССР.

По ее словам, даже Леонид Брежнев в своей записной книжке написал, что "Абакумов грубый, но его любили".

После ареста всей семьи Абакумова 12 июля 1951 года и конфискации имущества после приговора 19 декабря 1954 года у семьи "не осталось ни одной его личной вещи, только несколько фотографий". Согласно данным историков, если первоначально Абакумову вменялось то, что он тормозил расследование "дела врачей", то после смерти Сталина обвинение заменили на фабрикацию "Ленинградского дела" как участника "банды Берии". В постановлении Верховного суда России от 1997 года, где вынесенный спустя более 50 лет после исполнения приговор изменили со смертной казни на 25 лет исправительно-трудовых лагерей, была ссылка на материалы уголовного дела о том, что Абакумов и другие руководители Министерства государственной безопасности СССР, "в течение длительного времени систематически злоупотребляли властью, что выразилось в фальсификации уголовных дел и применении незаконных мер физического воздействия при производстве предварительного следствия", добиваясь от арестованных "вымышленных показаний о якобы совершенных ими особо опасных контрреволюционных преступлениях".