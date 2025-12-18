Bloomberg: владельцы Tesla покупают аварийные молотки из-за неисправности дверей

Люди оказывались в ловушке из-за отказа электронных механизмов

Редакция сайта ТАСС

© Del Harper/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Владельцы электромобилей Tesla из-за неисправности их дверей покупают аварийные молотки для разбивания стекла, чтобы иметь возможность выбраться из машин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что люди оказывались в ловушке из-за отказа электронных механизмов, отвечающих за открывание дверей. Жительница штата Северная Каролина Эрин Гетер рассказала, что даже купила новый автомобиль Honda после того, как ее маленький сын оказался запертым в Tesla.

Согласно исследованию Bloomberg, с 2018 года в американские регуляторные органы поступило более 140 жалоб на заклинивание дверных ручек Tesla. Национальное управление безопасностью движения на трассах США начало проверку модели Y машины на наличие дефектов в механизмах. Многие водители такси и каршеринга заранее объясняют пассажирам, как найти в Tesla аварийный механический трос для открытия двери. Глава по дизайну в компании заявил, что Tesla работает над пересмотром конструкции ручек.

Bloomberg уточняет, что расположение аварийных ручек в автомобилях компании различается в разных моделях. Отмечается, что почти 35 тыс. человек подписали петицию с требованием к автопроизводителям исправить конструкцию электронных дверей.