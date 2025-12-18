Путин назвал Москву красавицей

Президент России подчеркнул, что гордится столицей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва - это очень красивый город.

Речь об этом зашла в беседе с семьей из ХМАО. Путин в рамках "Елки желаний" исполнил мечту пятилетнего Тимура, а потом по телефону лично поговорил с мальчиком и его семьей. Мама Тимура, в частности, рассказала о своих впечатлениях от Москвы - столицу они посещают первый раз.

"Москва - красавица. Мы гордимся Москвой", - отреагировал президент.