В Красноярском крае на новогодние праздники запретили фейерверки

Разрешено использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, согласно которому в новогодние и майские праздники запрещено использовать фейерверки, петарды, салюты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Красноярского края.

"Губернатор Михаил Котюков подписал указ, который регламентирует использование в Красноярском крае праздничной пиротехники во время новогодних и майских праздников. В период новогодних (с 30 декабря до 8 января) и майских (с 28 апреля по 11 мая) праздников запрещается использовать фейерверки, петарды, салюты и тому подобную пиротехнику", - говорится в сообщении. Согласно указу, разрешено использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Также, согласно указу, в праздничные дни во время проведения официальных мероприятий розничная продажа алкоголя будет ограничена на расстоянии ближе, чем 100 м к местам их проведения. Указ вступает в силу 19 декабря.