В Каменско-Днепровском округе из-за атаки ВСУ без света остаются 699 человек

Восстановительные работы завершат в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение 1 364 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа, отключенных из-за атаки Вооруженных сил Украины, еще 699 остаются без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В Каменско-Днепровском муниципальном округе восстановлено электроснабжение 1 364 абонентов, отключенных в результате атаки БПЛА противника. На данный момент без электроснабжения остаются 699 абонентов села Великая Знаменка. Рассчитываем, что восстановительные работы в ближайшее время будут завершены", - написал он.

Восстановительные работы осложняются угрозами повторных атак.