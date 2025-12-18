Волонтеров СВО хотят освободить от пошлины при замене паспорта

Такую же норму предлагается установить в случае замены утраченных или испорченных водительских прав

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты парламента Петром Толстым внесла межфракционный законопроект об освобождении волонтеров специальной военной операции от уплаты госпошлин при выдаче паспорта и водительских прав взамен утраченных. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Как отмечается в пояснительной записке, волонтеры на безвозмездной основе, рискуя жизнью, занимаются доставкой гуманитарных грузов, работают в пунктах временного размещения, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают поврежденное жилье, оказывают помощь местному населению. В то же время бывают ситуации, когда во время выполнения своих задач в зоне СВО волонтеры сталкиваются с утратой или порчей документов.

В связи с этим законопроектом предлагается освободить таких волонтеров от уплаты госпошлины за выдачу паспорта взамен утраченного и испорченного. Такую же норму предлагается установить в случае замены утраченных или испорченных водительских прав.

"Принятие данного законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на волонтеров, осуществляющих свою деятельность в зоне специальной военной операции, и станет для них дополнительной мерой поддержки", - считают авторы законопроекта.