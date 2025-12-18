В Севастополе легализовали первые 47 гостевых домов

Предполагается, что благодаря этому можно будет выбрать безопасные и проверенные места для проживания

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Владельцы 47 гостевых домов Севастополя уже прошли процедуры легализации и включены в федеральный реестр, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Региональный закон, который необходимо было принять после федерального и который позволяет легализовывать гостевые дома на территории субъекта РФ, в Севастополе принят 18 ноября, а вступил в силу 1 декабря.

"[По данным на 18 декабря], 47 севастопольских гостевых домов уже прошли самооценку и включились в Единый реестр классифицированных средств размещения. <…> Гостевые дома, не включенные в реестр, с 1 января 2026 года не смогут размещать информацию о себе на онлайн-сервисах и легально оказывать услуги, так как их деятельность будет признана нелегальной", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что федеральный эксперимент, в котором участвуют Севастополь и еще 16 регионов РФ, подразумевает обязательную классификацию всех гостевых домов, которая обеспечит их соответствие современным стандартам качества и безопасности. Объект нужно зарегистрировать в реестре, ему присваивается уникальный номер, который необходимо будет указывать в рекламных объявлениях и на сайтах-агрегаторах. Предполагается, что благодаря этому можно будет выбрать безопасные и проверенные места для проживания.

"Легализация гостевых домов в Севастополе открывает возможности для севастопольских объектов размещения выйти из "серой зоны". Это не только значительно увеличивает номерной фонд региона, но и способствует повышению уровня сервиса. Каждый легализованный объект будет обязан пройти классификацию, что впоследствии повысит доверие туристов и качество обслуживания", - отметила и. о. начальника управления туризма Севастополя Мария Ветлицкая, чьи слова приводятся в сообщении.

Сейчас управление консультирует владельцев гостевых домов по новым правилам и нормам. Это помогает им лучше понять законодательство, а чиновникам позволяет получить обратную связь от представителей турбизнеса.

Об эксперименте

Президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий деятельность гостевых домов. В гостевом доме допустимо не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем могут размещаться до 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной - 12 кв. м.

Эксперимент по легализации гостевых домов начался 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года. Он будет проводиться в республиках Алтай, Дагестан и Крым, в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе и на федеральной территории Сириус.