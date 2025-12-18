В Карелии предложили пересмотреть методику отбора заявок по проекту "Вода России"

Это необходимо для расширения возможности субъектов по защите рек и озер

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минстрою и Минприроды республики подготовить обращение в федеральные органы для пересмотра методики отбора региональных заявок по проекту "Вода России". Это необходимо для расширения возможности субъектов по защите рек и озер, сообщили в Минприроды региона.

"Предложим на федеральном уровне изменить критерии отбора на строительство очистных сооружений. Это расширит возможности региона в недопущении загрязнения рек и озер. Будем включать новые водные объекты в федеральный проект", - сказал Парфенчиков.

Вопрос обсуждался на шестом заседании экосовета при правительстве региона, посвященного состоянию, использованию и восстановлению водных объектов Карелии. Его участниками стали руководители профильных региональных и федеральных министерств и ведомств, научного сообщества, а также бизнеса.

Председатель совета, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что необходимо учитывать климатические и природные особенности регионов. Сейчас критерии отбора проектов по проведению руслоуглубительных работ и ремонту гидротехнических сооружений едины.

"В федеральный проект "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" идет достаточно жесткий отбор объектов. <...> Критерии сегодня очень строгие, но они не всегда учитывают местную специфику - регионы все разные, есть климатические и географические особенности. Они должны тоже приниматься во внимание при распределении средств нацпроекта между субъектами РФ", - сказал он.

Перечень из 33 рек и озер в Карелии, на которых требуется расчистка, уже сформирован. Сейчас Минприроды региона продолжает работу по ремонту плотин на реке Лососинке и комплексе сооружений инженерной защиты поселка Калевала. Работы по расчистке уже выполнены на реках Вилге и Неглинке. Также планируются работы на реках Орзеге, Лососинке, Шуе, Черной и Кеми.