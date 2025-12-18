Лукашенко заявил, что родившие трех детей могут "требовать у него, что угодно"

Президент Белоруссии также отметил, что преступно думать о том, что молодые матери являются головной болью для работодателя

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что женщины, родившие трех детей, могут требовать у него, что угодно.

"Чтобы только сохранять численность населения, в семье должны рождаться по три малыша. Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня, что угодно", - сказал Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Президент Белоруссии также сообщил, что в нынешней демографической ситуации преступно думать о том, что молодые матери являются головной болью для работодателя. "Да, я прошу женщин, чтобы <...> хотя бы троих рожали, но не менее важны условия труда для женщин, вышедших из декретного отпуска и отношение к ним. У нас же это целая беда для работодателей: ах, пойдет, родит, а потом что с ней делать? Ничего не делать, второго надо [рожать], чтобы третьего рожала. В нынешней демографической ситуации преступно даже думать о том, что молодые мамы - головная боль для работодателя", - отметил он.