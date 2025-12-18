ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Лукашенко отметил важную роль граждан в процессе законотворчества

Белорусский президент напомнил, что конституция трижды в истории республики "проходила экспертизу коллективного мнения"
Редакция сайта ТАСС
14:58

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Гражданское общество играет важнейшую роль в процессе законотворчества, это его взаимная ответственность с государством. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Мы все хотим жить и работать под защитой закона. Справедливый запрос? Да. Государство как система требует соблюдать этот закон. Справедливо? Разумеется, - сказал Лукашенко. - В этом вопросе взаимной ответственности важнейшую роль играет уровень вовлеченности общества в процесс законотворчества".

"Конституция страны трижды в нашей истории проходила экспертизу коллективного мнения. Изменения в основной закон принимал народ. Абсолютным большинством голосов", - отметил он. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия