Лукашенко назвал лишний вес катастрофой

Президент Белоруссии указал на массу возможностей для ведения активного образа жизни в стране

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лишний вес является катастрофой, и указал на массу возможностей для ведения активного образа жизни в стране. Такое назидание глава государства озвучил в послании к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Президент обратил внимание на то, что в белорусских больницах можно встретить пациентов, которые страдают от ожирения. При этом в республике есть масса возможностей вести активный образ жизни, начиная с оборудованных дворовых территорий, велосипедных дорожек и заканчивая дворцами спорта по всей стране.

"Никогда у нас не было таких возможностей заниматься любыми видами спорта. Кто и как их использует - вопрос, как мне тут написали в администрации, личный. Да ничего не личный! Мы не ценим своего здоровья, а потом тратим огромные деньги и платим соответствующим категориям врачей, чтобы заслонить от этой болезни", - продолжил Лукашенко.

Он напомнил о недавней пандемии. "Если вы не помните - я очень хорошо это запомнил. Я часто привожу этот пример: когда я приходил в реанимационное отделение вместе с министром, заходил туда - там вот такие горы лежали, живот до потолка. Ни одного худого человека не было. Лишний вес - это катастрофа!" - сказал президент.