Лукашенко: в Белоруссии больше не будут работать иноагенты и экстремисты

Защита интересов Белоруссии должна быть на первом месте у общественных организаций и партий, отметил президент республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Иноагенты и экстремисты не будут работать в политическом поле Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Не будут больше в нашем политическом поле работать иноагенты и экстремисты. Это тоже вопрос справедливости, поэтому, когда я кого-то там отпустил не то в Литву, Польшу или южнее, вы не переживайте. Это мои функции, полномочия", - указал Лукашенко, отметив, что защита интересов Белоруссии должна быть на первом месте у общественных организаций и партий.