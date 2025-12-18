В Липецкой области урожайность кукурузы увеличилась на 70% в 2025 году

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области в 2025 году получают с одного гектара в среднем 110 центнеров кукурузы, что на 70% больше, чем годом ранее, а также на 30% больше, чем в рекордный по урожайности кукурузы 2023 год. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"В среднем с одного гектара аграрии получают 110 центнеров. Это на 30% больше, чем в рекордный по урожайности кукурузы 2023 год, и на 70% больше, чем годом ранее. В шести округах в этом году средняя урожайность превышает 120 центнеров с гектара", - сказал Артамонов.

По его словам, на данный момент намолочено 635 тыс. тонн кукурузы на зерно.

"Несколько дождливых недель в октябре и ноябре не позволили нашим аграриям оперативно собрать весь урожай кукурузы. Однако увеличение в 2025 году площади под этой культурой и отличная урожайность привели к очень достойным результатам. По кукурузе на зерно в этом году у региона будет сразу два рекорда: по урожайности и по валовому сбору", - добавил Артамонов.