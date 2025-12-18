В Москве пробки достигли восьми баллов

На движение влияют неблагоприятная погода, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП и локальные перекрытия

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Автомобильные заторы в Москве в вечерний час пик в четверг оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс пробки" на 17:40.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о неблагоприятной обстановке на дорогах вечером и посоветовал им для поездок использовать общественный транспорт. Как уточняется в Telegram-канале столичного департамента транспорта, на движение влияют неблагоприятная погода, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП и локальные перекрытия.

"Средняя скорость движения в городе - 32 км/ч. Интенсивное движение сейчас на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады; внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады; внешней стороне Бульварного кольца в районе Рождественского бульвара", - уточнили в ЦОДД.