В Кузбассе завершилась реконструкция второй очереди аварийной дамбы

Таким образом, обеспечена защита от наводнений более 2,5 тыс. жителей поселка Чебал-Су

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Реконструкция второй очереди дамбы в районе поселка Чебал-Су Междуреченского городского округа Кузбасса, где в зоне подтопления живут свыше 2,5 тыс. человек, завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.

Первую очередь аварийной дамбы протяженностью 1,6 км обновили в 2021-2022 годах. Общая стоимость работ составила 221,2 млн рублей, из них Федеральным агентством водных ресурсов было направлено 177,8 млн рублей. Обновленная конструкция благополучно выдержала паводки 2023 и 2024 годов.

"В поселке Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области завершена комплексная реконструкция второй очереди левобережной водозащитной дамбы на реке Томь. Работы велись в 2023-2025 годах в рамках федерального проекта "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений". Стоимость реконструкции второй очереди дамбы протяженностью 2,4 км составила порядка 545 млн рублей, из которых около 410 млн направлены из федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе.

В ходе работ было полностью восстановлено тело дамбы, установлен упорный монолитный железобетонный зуб с деформационным швом, выполнены работы по устройству шпунта, уложены матрасы Рено и бентонитовый мат, укреплен верховой откос. Таким образом, обеспечена защита от наводнений более 2,5 тыс. жителей поселка Чебал-Су, жилых домов, школы, детского сада, дома культуры, двух магазинов, а также автомобильных дорог, линий ЛЭП и водопровода. Сумма предотвращаемого ущерба составит порядка 2,7 млрд рублей.

Дамба была построена в 1959 году и из-за ветхого состояния в последние годы уже не могла защищать территории ближайших населенных пунктов от паводка. В периоды весеннего половодья район Чебал-Су подвергается частичному или полному затоплению. При паводке, который может случиться раз в 30 лет, в зону затопления попадают 844 жилых дома, в которых живут 2 529 человек, есть соцобъекты, а также единственная автодорога в район протяженность более 7 км. Наиболее серьезные паводки в районе Чебал-Су происходили в 1977 и 2007 годы. Тогда река Томь затопила основную часть поселка. В 2005, 2013 и 2015 годах происходило дренирование воды через тело дамбы.