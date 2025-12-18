Почти 3,1 тыс. семей ЛНР автоматически получили сертификат на маткапитал

Одним из самых востребованных направлений использования материнского капитала в республике стало улучшение жилищных условий

Редакция сайта ТАСС

© Oleg Elkov/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Почти 3,1 тыс. семей в Луганской Народной Республики с февраля проактивно получили сертификаты на материнский капитал, сообщили ТАСС в отделении Соцфонда России по республике.

"Отделение Социального фонда России по ЛНР с 19 февраля 2025 года оформляет сертификаты на маткапитал семьям из республики проактивно. Такой формат предполагает выдачу сертификата на основании данных из органов ЗАГС. Все сведения специалисты отделения Социального фонда России по ЛНР запрашивают самостоятельно, после чего оформляют сертификаты и направляют его мамам в личные кабинеты на портале Госуслуг. Далее владельцы сертификатов могут дистанционно подавать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Всего с начала действия программы отделение СФР по ЛНР направило в личные кабинеты мам 3 058 сертификатов", - сказано в сообщении.

В организации сообщили, что средства маткапитала семьи региона могут использовать по пяти направлениям: на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату, образование детей, реабилитацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию матери или в некоторых случаях отца. "Самыми востребованными направлениями использования материнского капитала в республике являются ежемесячная выплата на детей до трех лет и улучшение жилищных условий", - уточнили в региональном отделении Соцфонда.

28 сентября в отделении Соцфонда РФ по ЛНР сообщали ТАСС, что почти 43 тыс. проживающих в ЛНР семей с 2023 года оформили сертификаты на получение материнского капитала.