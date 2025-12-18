Песков: вопросы на прямую линию по теме здравоохранения не вошли в топ-5

Представитель Кремля пояснил, что набор вопросов остается "достаточно предсказуемым", отличается их актуализация

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вопросы на прямую линию с президентом, связанные с темой здравоохранения, в отличие от прошлого года, не вошли даже в пятерку по популярности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии "Известиям".

"Если в прошлом году больше всего было вопросов, связанных с услугами здравоохранения, то в этом году не самое большое количество вопросов. И в тройку, наверное, даже в пятерку не входит здравоохранение", - отметил Песков, пояснив, что набор вопросов остается "достаточно предсказуемым", отличается их актуализация.