В Твери в поврежденных при атаке БПЛА квартирах заменят более 80 оконных блоков

По поручению главы региона для ускорения работ увеличено количество специалистов, занимающихся восстановлением квартир

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Подрядчик заменит более 80 оконных блоков в квартирах дома, поврежденного в результате отражения атаки БПЛА в Твери в ночь на 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ход восстановительных работ и исполнение поручений по оказанию поддержки жителям многоквартирного дома на улице Оснабрюкской рассмотрели на заседании оперативного штаба, которое провел врио губернатора Виталий Королев.

"Круглосуточно ведутся ремонты помещений, замена оконных и балконных блоков, восстановление фасада здания. Как доложили главе региона, в настоящее время в пострадавших квартирах установлено 60 новых окон, в ближайшее время планируется заменить еще 23. Таким образом, будет обеспечена полная замена всех разрушенных оконных проемов, закрыт тепловой контур", - говорится в сообщении.

По поручению главы региона для ускорения работ увеличено количество специалистов, занимающихся восстановлением квартир. "Знаю, что проводится большая работа. Мы все находимся на связи, вопросы держатся на постоянном контроле", - сказал Королев.

Также ведется ремонт поврежденных оконных блоков, подрядная организация продолжает внутреннюю отделку жилых помещений. Жители квартир, где завершены ремонты, уже вернулись домой.