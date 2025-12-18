В "белый список" добавили ресурсы МВД, МЧС, авиакомпаний

Перечень обновлен также сайтами "Россетей", Мосбиржи, "Ситидрайва", оператора "Мотив", сервиса онлайн-рекрутинга Headhunter, сети "Вкусно - и точка", онлайн-кинотеатра "Иви"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство цифрового развития РФ в очередной раз обновило список онлайн-сервисов, доступных во время ограничений по соображениям безопасности. Министерство сообщило о включении туда ряда сайтов.

В списках теперь сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, портала "Объясняем РФ", "Движения первых". Из авиакомпаний добавлены сайты "Аэрофлота" и "Победы".

Список обновлен также сайтами "Россетей", Мосбиржи, "Ситидрайва", оператора "Мотив", сервиса онлайн-рекрутинга Headhunter, сети "Вкусно - и точка", онлайн-кинотеатра "Иви". Попали туда и ретейлеры. Это "Вкусвилл", "Ашан", "Спар", Metro, "Петрович".