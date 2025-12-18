укашенко заявил, что у него все нормально со здоровьем

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с его самочувствием все в порядке. В этом президент заверил граждан, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Я нормально себя чувствую. Вы не переживайте", - сказал президент, отвечая на вопрос, переданный ему с утра.

Лукашенко также отметил, что у него немного сел голос из-за долгого выступления на собрании.