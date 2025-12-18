В МГПУ заявили, что закрытие непрофильных направлений коснется менее 9% студентов

В вузе сообщили, что студентам непедагогических направлений предложат перевестись в РГГУ, РАНХиГС и МГУСиТ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Закрытие непедагогических специальностей в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) коснется менее 9% студентов, сообщили в МГПУ.

"Закрывается набор только на те специальности, которые не имеют никакого отношения к педагогике: актерское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, юриспруденция, муниципальное управление и ряд других столь же непрофильных. Общее количество обучаемых по этим специальностям студентов составляет менее 9% от общего числа учащихся в университете. Более того, эти направления не получили должного развития в вузе: каждый курс имел не более одной группы, в среднем от 15 до 25 человек каждая", - сказали в вузе.

Отмечается, что студентам непедагогических направлений предложат перевестись в РГГУ, РАНХиГС и МГУСиТ.

"МГПУ провел переговоры с вузами-партнерами, чтобы обеспечить беспрецедентные гарантии для наших студентов. Ключевые гарантии для студентов при переводе: перевод будет осуществляться целыми группами, полностью сохранится образовательная программа, сохранятся все условия и стоимость обучения (для обучающихся на договорной основе). Даже если стоимость в вузе-партнере выше, разницу компенсирует город. Не нужно будет сдавать дополнительные экзамены, отсрочка от армии сохраняется", - сообщили в вузе.

Так, студентам с направлений социалогии и дизайна предложено перевестись в РГГУ, где эти специальности являются профильными и на курсе учится в среднем 100-150 человек, а в целом - 1,5 тыс. человек. Отмечается, что направления дизайна, рекламы и связей с общественностью также являются для этого вуза профильными. А студентам таких специальностей, как "Государственное и муниципальное управление" и "Юриспруденция" будет предложено перевестись в РАНХиГС.

Студенты же направления "Физическая культура и спорт" смогут перевестись в МГУСиТ - флагманский университет спорта. "Одно из важных его преимуществ - прямая интеграция с крупнейшей спортивной инфраструктурой города. Студенты получат доступ к современным спортивным объектам Москвы: залам, аренам, бассейнам. Среди педагогов университета - мастера спорта и заслуженные тренеры России, в том числе Этери Тутберидзе и Евгений Гомельский", - добавили в МГПУ.