В Тульской области по нацпроекту благоустроили свыше 330 объектов

В течение года отремонтировано 212 дворовых территорий, приведено в порядок 117 общественных территорий

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей в 2025 году направили в Тульской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" на благоустройство 332 объектов, в том числе дворовых территорий и общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам проведенного губернатором области Дмитрием Миляевым заседания межведомственной комиссии по реализации в регионе приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков доложил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году благоустроено 332 объекта на сумму более 1 млрд рублей. Реализовано три проекта-победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды: "Центрпарк" в Болохове, "Точка притяжения" в Советске и сквер им. 30-летия ВЛКСМ в Новомосковске", - говорится в сообщении.

В течение года отремонтировано 212 дворовых территорий, приведено в порядок 117 общественных территорий, что в четыре раза больше чем годом ранее. В перечень таких пространств вошли и те, которые стали победителями Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Отмечено, что в 2024 году около 120 тыс. жителей выбрали территории в 10 муниципалитетах, в 2025 году в голосовании участвовало уже 130 тыс. человек. Выбранные территории будут обновлены в следующем году, также в 2026 году в Белеве, Суворове и Ясногорске будут реализованы три проекта-победителя Всероссийского конкурса.

Миляев подчеркнул, что работы на объектах, запланированные на 2026 год, должны быть выполнены на высоком уровне. "Все усилия, которые мы с вами предпринимаем, должны быть направлены на повышение комфорта и улучшение качества жизни наших жителей. Это основная задача, которую поставил президент России Владимир Путин. Программа "Формирование комфортной городской среды" полностью отвечает этим требованиям", - подчеркнул глава региона, призвав глав администраций муниципальных образований активнее предлагать идеи по развитию и благоустройству районов региона.