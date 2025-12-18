Путин во время прямой линии будет сидеть с двумя ведущими за треугольным столом

Для пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова также предусмотрен пюпитр и отдельный стул

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В Гостином дворе все готово к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 19 декабря ровно в полдень по московскому времени. Как передает корреспондент ТАСС, российский лидер Владимир Путин и двое соведущих программы расположатся за треугольным столом в центре зала.

Для пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова также предусмотрен пюпитр и отдельный стул на импровизированной сцене по левую руку от президента. Накануне мероприятия он лично проинспектировал готовность зала.

Интерьер студии предстоящей прямой линии решен в оттенках кобальта и разных градаций серого цвета. За спиной у Путина будет находиться огромный мультимедийный экран с картой России. При необходимости на нем можно будет демонстрировать видеоролики и инфографику. По периметру треугольного стола расположилось несколько больших мониторов.

Стулья для журналистов, аккредитованных на прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией, расположились амфитеатром. Для удобства он разделен на несколько секторов.