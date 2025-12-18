Песков: Путин получает "всю палитру" вопросов от россиян к прямой линии

Старт "Итогов года с Владимиром Путиным" запланирован на 12:00 мск 19 декабря

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин к программе "Итоги года", которая вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции, получает рандомную выборку обращений граждан. Однако при подборе вопросов главе государства стараются давать "всю палитру", указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Старт "Итогов года с Владимиром Путиным" запланирован на 12:00 мск 19 декабря, мероприятие вновь пройдет в Гостином Дворе.

Говоря о том, какие вопросы в итоге оказываются "в папке президента", Песков заверил, что подборку обращений глава государства все-таки получает рандомную. "Но мы пытаемся дать ему всю картину, всю палитру", - уточнил пресс-секретарь президента.

"Поскольку мы понимаем, какие у нас основные кластеры вопросов, по всем кластерам мы собираем, грубо говоря, не по 50 тысяч по отдельной теме, а по 100 штук по каждой теме пытаемся ему собрать", - объяснил представитель Кремля подход к выборке обращений для Путина.

Кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" работает уже 15-й день. К текущему моменту было собрано более 2 миллионов 100 тысяч обращений в самых разных форматах. Лидирует традиционно звонок на прямую линию кол-центра, второй по популярности способ обратиться к президенту - впервые опробованный в этом году чат-бот в мессенджере Max.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 миллионов 500 тысяч обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 миллиона 200 тысяч раз, более 500 тысяч человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.