В Кремле рассказали о всплеске интереса молодежи к прямой линии

Этого не было еще в 2024 году, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кремль в этом году зафиксировал заметный рост интереса со стороны детей и молодежи к "Итогам года с Владимиром Путиным". Это отметил в беседе с "Известиями" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Молодое поколение интересуется президентом, интересуется главой государства, это очень здорово. Интересуется президентской повесткой дня. Этого не было еще в прошлом году. В этом году беспрецедентный рост, больше чем на 10%, это возрастная категория, наверное, "восемнадцать минус". Это отрадно видеть", - сказал он.

Песков отметил, что появился новый инструментарий, который используют молодые люди. "Тот же мессенджер Max. Он удобен, молодежь им пользуется. В силу самых разных факторов в этом году мы имеем такой повышенный интерес молодежи", - добавил представитель Кремля.

Мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающее прямую линию и большую пресс-конференцию президента, состоится в полдень 19 декабря.