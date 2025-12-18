В Коми расширили перечень получателей жилищных выплат из числа детей-сирот

В частности, в республике снизили возраст для получения жилья с 23 лет до 21 года

СЫКТЫВКАР, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми снизили возраст для детей-сирот для получения жилья или жилищных выплат с 23 лет до 21 года, приоритет будет предоставлен участникам специальной военной операции из этой категории получателей. Такие поправки в региональное законодательство приняли 18 декабря депутаты Госсовета Коми, сообщили ТАСС в парламенте республики.

"Снижен возрастной порог для получения жилищных выплат детям-сиротам с 23 лет до 21 года. Приоритет в предоставлении таких выплат предоставлен участникам специальной военной операции", - сообщили ТАСС в парламенте региона.

В Коми насчитывается более 1,2 тыс. детей-сирот, которые имеют право на жилье, имеются и судебные решения.

Помимо этого, продлены до 2028 года выплаты одиноким родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами. Выплата из регионального бюджета составляет 3 тыс. рублей на каждого такого ребенка и дополняет федеральные меры поддержки.