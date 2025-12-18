Суд рассмотрит иск об изъятии имущества Тимура Батрутдинова 30 декабря

Департамент городского имущества Москвы просит изъять для государственных нужд гаражи, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии

Тимур Батрутдинов © Алексей Филиппов/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд столицы рассмотрит иск департамента имущества Москвы об изъятии имущества артиста Тимура Батрутдинова 30 декабря. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд определил назначить рассмотрение иска департамента имущества Москвы к Батрутдинову на 30 декабря", - сообщили в суде.

В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и Батрутдинов, Департамент городского имущества (ДГИ) г. Москвы просит изъять для государственных нужд гаражи, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.

Батрутдинов - российский актер кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущий. Один из участников Comedy Club, бывший участник КВН.

Комплексное развитие территорий (КРТ) - это программа, направленная на преобразование территории для создания комфортных условий для проживания граждан. Она охватывает как жилые территории, так и территории нежилой застройки, обеспечивает их модернизацию. С целью обустройства КРТ допускается переселение жителей, снос или реконструкция расположенных на ней старых зданий.