Суд рассмотрит иск об изъятии имущества Тимура Батрутдинова 30 декабря
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд столицы рассмотрит иск департамента имущества Москвы об изъятии имущества артиста Тимура Батрутдинова 30 декабря. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд определил назначить рассмотрение иска департамента имущества Москвы к Батрутдинову на 30 декабря", - сообщили в суде.
В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и Батрутдинов, Департамент городского имущества (ДГИ) г. Москвы просит изъять для государственных нужд гаражи, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.
Батрутдинов - российский актер кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущий. Один из участников Comedy Club, бывший участник КВН.
Комплексное развитие территорий (КРТ) - это программа, направленная на преобразование территории для создания комфортных условий для проживания граждан. Она охватывает как жилые территории, так и территории нежилой застройки, обеспечивает их модернизацию. С целью обустройства КРТ допускается переселение жителей, снос или реконструкция расположенных на ней старых зданий.