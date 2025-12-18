Песков: Мах пользуется популярностью для обращений на прямую линию с Путиным

Это было неожиданным и позитивным, отметил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Использование платформы Max неожиданно для Кремля привлекло к прямой линии с президентом РФ молодежь. Интерес к мероприятию среди этой группы вырос на 10-15%, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Платформа Max пользуется популярностью, достаточно неожиданно для нас, - отметил Песков. - И главное, что было неожиданным и позитивным, платформа Max дала нам молодежь".

"Мы беспрецедентное количество обращений от молодежи имеем [в возрасте] 35 [лет] минус и 18 [лет] минус, - добавил представитель Кремля. - Рост на 10-15%".