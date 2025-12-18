В Вологодской области почти 80% алкомаркетов закрылись или сменили формат

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Почти 80% алкомаркетов, или 478 из 610 закрылись или переформатировались в Вологодской области после введения ограничений на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2025 года. Объем реализации алкоголя в алкомаркетах снизился на 34,6%, а в целом по области - на 16,9%, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"В регионе работало 610 алкомаркетов. На сегодняшний день 478 магазинов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат. Отдельно отмечу - все 63 магазина "Красное и Белое", расположенные на территории области, еще летом были лишены лицензии на продажу крепкого алкоголя. В начале декабря вывески этой сети алкомаркетов полностью демонтированы", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Из 125 "наливаек" закрылось 67, остаются на контроле 58 точек в Вологде и Череповце.

"Объем реализации алкогольной продукции в алкомаркетах сократился на 34,6%, в целом по региону - на 16,9%. По данным ЕГАИС, потребление алкоголя в Вологодской области в текущем году сократилось на 1,24 литра на человека", - отметил глава региона.

Все это отражается на здоровье жителей: на 16,7% снизилось число смертей от случайных отравлений алкоголем, на 17,2% сократились случаи алкогольных психозов, на 17,7% - число вызовов скорой помощи из-за алкогольной интоксикации, на 13,1% - вызовов лицами с признаками алкогольного опьянения, на 8,2% уменьшилась смертность от сопряженных с алкоголем заболеваний. Количество автоаварий по вине пьяных водителей сократилось на 10%, до 446. Количество пострадавших в таких авариях снизилось на 18%, до 183 человек, добавил губернатор.