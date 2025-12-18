В Южной Осетии 31 декабря объявили выходным днем

Жители региона на новогодние праздники будут отдыхать 12 дней

ЦХИНВАЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Южной Осетии приняло решение сделать выходным днем 31 декабря 2025 года. Как сообщили в правительстве республики, таким образом, жители региона на новогодние праздники будут отдыхать 12 дней.

"Сегодня в ходе заседания кабмина в постановление правительства "О переносе выходных дней в 2025 году" были внесены изменения, в соответствии с которыми выходной день в субботу 27 декабря будет перенесен на среду 31 декабря, а 27 декабря будет рабочим днем", - сказали в правительстве.

Таким образом, уточнили в кабмине, новогодние выходные у жителей республики начнутся уже 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года включительно.