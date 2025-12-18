В ДНР в 2026 году восстановят три объекта для допобразования

Глава региона Денис Пушилин отметил, что в мае будет восстановлен Дом детского и юношеского творчества в Орджоникидзевском районе Мариуполя

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Ремонт трех объектов для дополнительного образования в ДНР завершат в 2026 году. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Продолжаем восстанавливать учреждения дополнительного образования республики. В рамках нацпроекта "Семья" ремонтируем два учреждения культурно-досугового типа в Волновахском муниципальном округе: Новотроицкий дворец культуры и Волновахский окружной центр творческих инициатив "Юность". Завершим их восстановление в 2026 году", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что в мае 2026 года будет восстановлен Дом детского и юношеского творчества в Орджоникидзевском районе Мариуполя. "Уже заменили окна, укрепили стены и провели внутренний ремонт образовательного заведения, ведем работы по благоустройству прилегающей территории", - добавил он.

По его данным, в Доме детского и юношеского творчества оборудуют актовый зал на 138 человек, вокальные кабинеты, а также другие помещения для творческих кружков.