В школах Саратова приостановили учебу из-за эпидобстановки по гриппу и ОРВИ

Родителям порекомендовали исключить бесцельное пребывание детей на улице и в общественных местах

САРАТОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Учебу приостановили по 26 декабря в школах Саратова из-за эпидобстановки по гриппу и ОРВИ, сообщили в комитете по образованию.

"На основании анализа эпидемической обстановки по гриппу и ОРВИ, уровня регистрируемой заболеваемости в сравнении с эпидемическими порогами, рекомендаций главного государственного санитарного врача по Саратову принято решение о приостановлении учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования на территории муниципального образования "Город Саратов" с 19 декабря 2025 года по 26 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Родителям порекомендовали исключить бесцельное пребывание детей на улице и в общественных местах, а также строго соблюдать меры профилактики заболеваний.