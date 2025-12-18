Более 90% участников проведенного в Мордовии опроса интересуются историей

В опросе приняли участие свыше 16 тыс. человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 90% участников проведенного среди молодежи и родителей в Мордовии опроса отметили, что интересуются историей. В опросе приняли участие более 16 тыс. человек, сообщается на сайте правительства республики.

"В Мордовии провели опрос среди молодежи и родителей по вопросам патриотического воспитания (охват - более 16 тыс. человек), и более 90% участников ответили, что интересуются историей", - говорится в сообщении.

По данным правительства республики, работа по сохранению исторической памяти проводится во всех образовательных организациях - через школьные музеи, поисковые отряды, кадетское и юнармейское движение, открытие парт героя, мемориальных досок.

Гордость моей Родины

18 декабря глава Мордовии Артем Здунов наградил победителей и призеров конкурса исследовательских работ школьников и студентов "Гордость моей Родины". Конкурс появился по инициативе главы республики в 2022 году и стал ежегодным.

"Спасибо, что в Год защитника Отечества и Год исторической памяти вы в очередной раз откликнулись на нашу инициативу, - приветствовал участников Артем Здунов. - Это очень важный конкурс для нашей страны и всего мира. Наш президент сказал: "У нас нет враждебных государств - у нас есть правительства, которые к нам враждебно относятся, поэтому надо стараться привлекать людей на нашу сторону. А для этого нужны знания и веские исторические доказательства".

Здунов подчеркнул, что важно сохранять то, о чем рассказывали деды и прадеды, свидетели тех или иных исторических событий. А чтобы знать историю, надо начинать с малого: с истории улицы, поселка, города, в котором ты живешь, с рассказов о жизни людей, живущих рядом с нами.

Как отметил заведующий кафедрой истории Историко-социологического института МГУ имени Н. П. Огарева Виктор Арсентьев, интерес к конкурсу огромный, и рост количества участников связан с устойчивым запросом общества на изучение истории. В конкурсе принимают участие школьники, студенты вузов, учащиеся техникумов и колледжей.

Один из самых юных участников конкурса - третьеклассник Центра образования "Тавла" - школы №17 г. Саранска Николай Догоров. Предмет его исследования - ручная деревянная маслобойка, которую он увидел в деревне у бабушки. Эта вещь давно вышла из обихода, а раньше была в каждой семье.

Студент Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности имени Ю. В. Тутукова Иван Буянов собрал материал про музей колледжа. Ученица 7 класса Поводимовской школы Дубенского района Ксения Полежаева представила работу о своих земляках, погибших в зоне СВО. Одиннадцатиклассник Ельниковского лицея Роман Никишов рассказал об исследованиях по истории своего родного села, а студентка МГУ имени Н. П. Огарева Полина Захарова посвятила свой проект истории железнодорожной станции Красный Узел.