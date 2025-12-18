В 52 регионах РФ частные клиники полностью или частично отказались от абортов

По информации РПЦ, общее число таких клиник достигло 816

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Частные медицинские учреждения в 52 регионах России полностью или частично прекратили проведение абортов, в 15 субъектах РФ эта сфера полностью переведена под контроль государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Ранее 18 декабря губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщили, что все частные клиники в их регионах отозвали лицензии на проведение абортов.

"В 15 регионах России (17% всех регионов РФ) все коммерческие учреждения прекратили проведение абортов. Это Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Смоленская, Тверская области, Адыгея, Республика Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ", - рассказали в Патриаршей комиссии.

Согласно предоставленным данным, "в 33 регионах от абортов отказались более 30% частных клиник, в нескольких из них осталась всего одна коммерческая клиника с лицензией на аборт". "В четырех регионах процесс отказа начался, а в остальных 37 власти и бизнес ведут подготовительную работу", - добавили в пресс-службе.

По информации РПЦ, общее число частных клиник в России, отказавшихся от абортов, к сегодняшнему дню достигло 816. Этому способствовали решения, принятые в Смоленской области и Республике Алтай, где все коммерческие медицинские учреждения отозвали лицензии на проведение этой процедуры.

В 2022 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением вывести аборты из частных клиник. По словам предстоятеля церкви, в результате вывода абортов из коммерческой сферы "исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней". По данным Росздравнадзора, 100% частных клиник нарушают законодательство в сфере абортов: не соблюдают "неделю тишины", рекламируют аборты, готовы их делать в день обращения, в том числе после 12 недель, что является криминальным абортом, не оказывают психологических консультаций женщинам в состоянии репродуктивного выбора.