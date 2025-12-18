Абитуриенты из регионов РФ и Казахстана поступают в академию образования Тольятти

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что молодые люди все чаще проявляют интерес к обучению в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество регионов, из которых приезжают абитуриенты в Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского в Тольятти, увеличилось, интерес проявляют и молодые люди из Казахстана. Губернатор Вячеслав Федорищев инициировал мероприятия для поддержки учебного заведения, сообщает пресс-служба правительства.

География поступающих в академию расширяется и включает ряд регионов России: Красноярский, Краснодарский края, Московскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Иркутскую, Саратовскую области, Республику Удмуртию, а также Республику Казахстан, сообщает пресс-служба со ссылкой на ректора вуза Дмитрия Лескина. Он представил программу развития академии до 2030 года на заседании попечительского совета под председательством Федорищева.

"В Тольятти складывается система полноценного православного образования, которая охватывает не только Самарскую область. Многие абитуриенты и студенты приезжают из других регионов России, зная о ценностях и хорошем образовании, которые можно получить в академии. Очень многие позитивные элементы развития [академии] в этом году уже удалось реализовать. Но у нас есть большие планы по дальнейшему развитию, как инфраструктурному, так и образовательному", - отметил губернатор. Так, планируется завершение строительства главного корпуса академии, проектирование и строительство современного общежития для студентов и преподавателей, благоустройство прилегающей территории.

Федорищев акцентировал внимание на системной поддержке, которую оказывают академии члены попечительского совета, среди которых АО "Автоваз". Президент автозавода, сопредседатель попечительского совета академии Максим Соколов рассказал о совместных проектах и отметил поддержку Министерства науки и высшего образования РФ.

Академия Святителя Алексия - уникальное учебное заведение, завершающее цепочку непрерывного гуманитарного образования от православной классической гимназии до вуза. Учебное заведение реализует концепцию светского образования в сочетании с социальным, гуманитарным и теологическим направлениями обучения. Это первый вуз подобного направления в Приволжском федеральном округе и третий в России. Академия расположена в здании, спроектированном в традициях древнерусского зодчества. В настоящее время в системе непрерывного образования больше 1,7 тыс. обучающихся.