В ДНР отремонтируют более 330 учреждений образования к 2030 году

Глава региона Денис Пушилин отметил, что по мере восстановления этих объектов все больше детей занимаются творчеством

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Более 540 образовательных организаций были отремонтированы в ДНР с 2022 года, к 2030 году в регионе обновят еще более 300. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"С 2022 года отремонтировали 546 образовательных организаций. К 2030 году в планах отремонтировать более 330 учреждений образования", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что по мере восстановления учреждений дополнительного образования все больше детей занимаются творчеством. "В этом году динамика составила более чем 700 детей. Всего в регионе работает 1 141 творческий клуб, в них занимаются почти 19 тысяч ребят", - добавил он.